Юристы раскритиковали проект нового уголовного законодательства

В Бишкеке проходит обсуждение проектов нового уголовного законодательства.

Исполнительный директор ОО «Стратегические решения» Гульмира Маматкеримова напомнила, что рабочая группа заседала в закрытом режиме.

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«Сейчас обсуждается вопрос изменений в четырех важных кодексах: Уголовном, Уголовно-процессуальном, Уголовно-исполнительном и об административных правонарушениях. Четыре важных кодекса подвергаются ревизии. Мы хотим иметь правовую систему, которая обеспечит скачок в будущее, а не возвратит назад», — сказала она.

Эксперт Лейла Сыдыкова заявила, что в распоряжении руководителя аппарата президента не было речи о перекройке уголовного законодательства, однако прокуратура фактически разработала новые кодексы.

«Реформа 2019 года основана на указе главы государства, где должны были провести декриминализацию и депинализацию (освобождение от наказания), привести Уголовный кодекс в соответствие с принципами международного права. В 2021-м издается новый указ о создании Совета по судебно-правовой реформе, на его основе выходит распоряжение рукаппарата президента о проведении анализа кодексов на предмет полноты и достаточности регулирования, исключения правовых пробелов, внутренних противоречий и коррупционных проявлений, соблюдения защиты прав граждан. Тут нет речи о том, чтобы начинать работу над кодексами. Анализа норм уголовного законодательства не было, нет статистики. Прокуратура фактически разработала новую редакцию, поставила вопрос об изменениях в УИК и убрала Кодекс о проступках. Когда судьи спросили, почему убрали этот кодекс, ответа не последовало», — сказала она.

В Кыргызстане вносятся поправки в уголовное законодательство. Инициатором выступает Генеральная прокуратура. Предполагается убрать Кодекс о проступках и оставить четыре — Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Административный кодекс о правонарушениях.