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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Рабочая группа ЦИК рекомендует отменить итоги выборов в Ошский горкенеш

ЦИК рассмотрела 170 жалоб по фактам нарушений, которые были зафиксированы в день голосования, 11 апреля.

Отмечается, что на некоторых участках № 5305, 5300, 5308 и 5333 в Оше обнаружено несоответствие по количеству выданных бюллетеней и явке.

Указано, что по фактам подкупа поступило 12 заявлений. Но 11 из них не подтвердились. По одному проводится следствие. В Центризбирком также обратилась партия «Бир Бол» с требованием признать недействительными результаты на семи участках. Но члены координационной группы оперативного реагирования ЦИК отказали представителям политорганизации. Поскольку не было доказательств и нарушены сроки подачи жалобы.

В свою очередь отдельные кандидаты от партии «Ата Журт Кыргызстан», кто был уличен в подкупе и давлении на избирателя, отделались штрафом.

Однако рабочая группа Центризбиркома признала, что нарушения в южной столице носили массовый характер и они ставят под сомнение легитимность самой кампании.

Таким образом, члены КГОР ЦИК рекомендовали аннулировать итоги голосования в Оше и протокол Ошской территориальной комиссии.

В южной столице семипроцентный барьер преодолели четыре политобъединения. Там абсолютное большинство досталось партии «Ата Журт Кыргызстан».

  • «Ата Журт Кыргызстан» — 27 мандатов;
  • «Улуттар биримдиги» — 11 мандатов;
  • «Ыйман нуру» — 4 мандата;
  • «Ынтымак» — 3 мандата.

В проекте решения рабочей группы также сказано, что ее члены рекомендуют Центризбиркому обратиться к президенту Садыру Жапарову с просьбой объявить в Оше повторные выборы и не допускать для участия в них кандидатов, замешанных в противоправных действиях, таких как подкуп, агитация в день голосования и применение админресурса.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193703/
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