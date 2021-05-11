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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы и референдум. Общественные наблюдатели подали в суд на Центризбирком

Общественные наблюдатели фонда «Клооп Медиа» подали в суд на ЦИК. Информацию подтвердили в Верховном суде, куда организация направила кассационную жалобу.

По версии заявителей, в день голосования 11 апреля как на местных выборах, так и на референдуме допущено множество грубых нарушения. В частности на некоторых нарушалась тайна голосования, не совпадали данные по явке и количество бюллетеней. На других участках выходили из строя АСУ, но это не было отражено в протоколах УИК.

«Мы обнаружили, что ЦИК опубликовала более 130 протоколов, в которых были изменены цифры. Мы смогли убедиться в этом благодаря тому, что наши наблюдатели фотографировали протоколы с этих же участков в день выборов, поэтому нам было с чем сверять. Исправления в протоколы вносились без присутствия наблюдателей — такая практика открывает двери огромному количеству махинаций и, на наш взгляд, не должна оставаться без внимания», — отмечается в жалобе организации.

Административный суд Бишкека принял решение в пользу ЦИК, не удовлетворив тем самым заявление фонда «Клооп Медиа». Истцы обратились в Верховный суд. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/193672/
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