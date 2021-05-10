Депутаты выступили за грудное вскармливание и против детских смесей

Депутаты парламента Айнуру Алтыбаева, Айсулуу Мамашова, Айнура Аскарова и Айнура Осмонова выступили в поддержку грудного вскармливания. Они инициировали законопроект, согласно которому государство должно запрещать рекламу и продвижение продуктов и средств для искусственного питания детей.

По их мнению, доказано, что при правильной организации грудного вскармливания все женщины способны продуцировать достаточное количество молока. При этом крайне низкий охват детей первых шести месяцев жизни является показателем неадекватной консультативной помощи по вопросам вскармливания детей на уровне роддомов и ЦСМ.

Внесение изменений может привести к активному продвижению исключительно грудного вскармливания и поменять отношение к искусственной смеси.

Понятийный аппарат закона дополняется новыми определениями в соответствии с положениями Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока, принятой резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения при ВОЗ.

В частности, дается более точное определение детской смеси со ссылкой на технические регламенты.

В законе указаны такие определения «искусственное вскармливание», «кормление из бутылочки», «логотип», «маркировка пищевой продукции», «образец», «упаковка», «фирменные наименования».

Нардепы также выступают за создание координационного совета, уполномоченного рассматривать вопросы содействия, пропаганды, продвижения и защиты грудного вскармливания.