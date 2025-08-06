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Общество

Грудное вскармливание защищает от диареи и пневмонии

Грудное вскармливание — один из самых эффективных способов обеспечить здоровье и развитие ребенка на ранних этапах жизни. Оно служит первой «вакциной», обеспечивая защиту от таких заболеваний, как диарея и пневмония.

Как сообщает Служба новостей ООН, только 48 процентов младенцев до шести месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании — значительно меньше установленной целевой отметки в 60 процентов к 2030 году. Это связано с многочисленными сложностями, с которыми сталкиваются матери, медицинские работники и системы здравоохранения.

«Миллионы матерей по всему миру не получают своевременной и квалифицированной поддержки в учреждениях здравоохранения именно в тот момент, когда она им особенно необходима. Лишь пятая часть стран включает обучение вопросам кормления грудных детей в программы подготовки врачей и медсестер, оказывающих помощь женщинам после родов. В результате большинство новых мам покидают родильные отделения без важных рекомендаций по грудному вскармливанию и введению прикорма», — говорится в сообщении.

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Укрепление систем здравоохранения в поддержку грудного вскармливания — это не только медицинская необходимость, но и моральный и экономический приоритет, подчеркивают в ВОЗ и ЮНИСЕФ. Несмотря на то что каждый вложенный в поддержку грудного вскармливания доллар приносит экономическую отдачу в размере $35, финансирование этой области по-прежнему остается крайне низким, предупреждают в агентствах ООН.

ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают правительства, органы здравоохранения и других партнеров инвестировать в качественные услуги. В частности, речь идет о финансировании ухода за матерями и новорожденными, включая поддержку грудного вскармливания, а также об увеличении национальных бюджетов, направляемых на соответствующие программы.

Отметим, что в Кыргызстане исключительно грудное молоко получают лишь 44 процента младенцев до шести месяцев. С 1 по 7 августа 2025 года проходит Всемирная неделя грудного вскармливания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338725/
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