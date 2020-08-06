В Кыргызстане проходит Всемирная неделя грудного вскармливания

Во всех регионах Кыргызстана проходит Всемирная неделя грудного вскармливания. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.
По его данным, мероприятие инициировано ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения. Во время недели будущих и уже кормящих мам информируют о преимуществах и пользе исключительно грудного вскармливания до шести месяцев.
«В этом году неделя проходит под лозунгом «Мы поддерживаем грудное вскармливание для укрепления здоровья во всем мире. COVID-19 — это возможность активизировать усилия по грудному вскармливанию», — отметили в ведомстве.
Отметим, что Кыргызстан одним из первых среди стран СНГ в 2008 году принял Закон «О защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей».