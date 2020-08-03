13:27
USD 76.76
EUR 90.09
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19 не передается через грудное молоко

Матери с подозрением или подтвержденным заболеванием COVID-19 могут кормить своих младенцев грудью, так как коронавирус не передается через грудное молоко. Об этом сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации Минздрава.

В то же время матерям рекомендуется придерживаться простых правил при грудном вскармливании.

«Необходимо использовать маску во время кормления или нахождения рядом с младенцем. Чаще мыть руки с мылом не менее 20 секунд или обрабатывать их антисептиком перед любым контактом с ребенком, включая кормление, сцеживания, при использовании посуды для кормления. Очищайте и дезинфицируйте все поверхности, к которым прикасается заболевший член семьи», — отметили в центре.

В организации добавили, что в случае, когда состояние матери оценивается как тяжелое, кормить ребенка можно сцеженным молоком. «В этот период очень важна поддержка членов семьи, которые возьмут ответственность на себя за кормление», — добавили в центре.

Кроме того, рекомендуется ограничить число лиц, ухаживающих за ребенком.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161446/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
Только две семьи скончавшихся от COVID-19 медиков получили компенсации
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Позитивный материал. В Кыргызстане от COVID-19 выздоровел 101-летний пациент
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 миллионов человек
В Кыргызстане COVID-19 выявлен еще у 20 медиков
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 11 человек
В КР выявили 410 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 37 129
Министр здравоохранения вышел на работу после болезни
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 653 человека
Стала ценить жизнь. Волонтер София-Айдана о том, как ее изменила пандемия
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к&nbsp;вспышке COVID-19&nbsp;в регионе Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе
Они боролись за&nbsp;наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса Они боролись за наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли еще 17&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 17 человек
Бизнес
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
Бесплатные разговоры в&nbsp;пределах Кыргызской Республики внутри сети Кыргызтелеком Бесплатные разговоры в пределах Кыргызской Республики внутри сети Кыргызтелеком
На&nbsp;пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает На пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает
3 августа, понедельник
13:22
Компания Сhina Road and Bridge Corporation будет строить дороги в Бишкеке Компания Сhina Road and Bridge Corporation будет строит...
13:03
Закон о манипулировании информацией вернули в парламент. Возражение президента
13:01
До первого звонка остался месяц. Что должны сделать чиновники
12:51
Только две семьи скончавшихся от COVID-19 медиков получили компенсации
12:48
Суд по событиям в Кой-Таше в режиме онлайн: подсудимые против