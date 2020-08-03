COVID-19 не передается через грудное молоко

Матери с подозрением или подтвержденным заболеванием COVID-19 могут кормить своих младенцев грудью, так как коронавирус не передается через грудное молоко. Об этом сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации Минздрава.

В то же время матерям рекомендуется придерживаться простых правил при грудном вскармливании.

«Необходимо использовать маску во время кормления или нахождения рядом с младенцем. Чаще мыть руки с мылом не менее 20 секунд или обрабатывать их антисептиком перед любым контактом с ребенком, включая кормление, сцеживания, при использовании посуды для кормления. Очищайте и дезинфицируйте все поверхности, к которым прикасается заболевший член семьи», — отметили в центре.

В организации добавили, что в случае, когда состояние матери оценивается как тяжелое, кормить ребенка можно сцеженным молоком. «В этот период очень важна поддержка членов семьи, которые возьмут ответственность на себя за кормление», — добавили в центре.

Кроме того, рекомендуется ограничить число лиц, ухаживающих за ребенком.