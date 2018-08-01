09:06
USD 68.00
EUR 79.75
RUB 1.09
Общество

В Кыргызстане проходит неделя грудного вскармливания

В Кыргызстане с 1 по 7 августа пройдет акция, приуроченная к Всемирной неделе грудного вскармливания. В этом году она проводится под девизом «Грудное вскармливание — основа жизни». Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что акушерки, члены Кыргызского альянса акушеров, врачи-гинекологи проведут консультации женщин и их семей по вопросам грудного вскармливания.

«На протяжении последних десятилетий количество фактических данных о преимуществах для здоровья грудного вскармливания и практических рекомендаций растет. Выбирая грудное вскармливание для своего малыша, мама дает все самое лучшее и полезное своему ребенку», — отмечают в министерстве.

Врачи рекомендуют исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка, а далее с надлежащим прикормом продолжать кормить грудным молоком в течение двух или более лет.

В Минздраве отмечают, что Кыргызстан одним из первых среди стран СНГ в 2008 году принял Закон «О защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей».

«Этот документ имеет крайне важное значение для наших детей, поскольку адекватное грудное вскармливание на первом году жизни способно снизить уровень младенческой смертности на 12 процентов», — отмечают в ведомстве.

Ссылка:
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
В странах СНГ на 20 тысяч детей приходится 12 врачей, а в Кыргызстане только 4
Депутаты раскритиковали программу по развитию здравоохранения до 2030 года
Эстафета, подтягивание. Как медики отметят свой праздник
Чем травятся кыргызстанцы, рассказали в Минздраве
Нарынская облбольница требует ремонта. Премьер поручил найти средства
Почему частный нотариус заверяет международные документы, пояснили в Минздраве
Международные документы для Минздрава Кыргызстана переводит частный переводчик
Депутат опасается, что в Минздраве «распилят» очередной грант
Министра попросили восстановить Департамент здравоохранения Бишкека
Очередь в поликлинике Нацгоспиталя. Первые поручения министру здравоохранения
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в&nbsp;должности Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в должности
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Бизнес
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!
О&nbsp;деньгах просто О деньгах просто
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге