В Кыргызстане проходит неделя грудного вскармливания

В Кыргызстане с 1 по 7 августа пройдет акция, приуроченная к Всемирной неделе грудного вскармливания. В этом году она проводится под девизом «Грудное вскармливание — основа жизни». Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что акушерки, члены Кыргызского альянса акушеров, врачи-гинекологи проведут консультации женщин и их семей по вопросам грудного вскармливания.

«На протяжении последних десятилетий количество фактических данных о преимуществах для здоровья грудного вскармливания и практических рекомендаций растет. Выбирая грудное вскармливание для своего малыша, мама дает все самое лучшее и полезное своему ребенку», — отмечают в министерстве.

Врачи рекомендуют исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка, а далее с надлежащим прикормом продолжать кормить грудным молоком в течение двух или более лет.

В Минздраве отмечают, что Кыргызстан одним из первых среди стран СНГ в 2008 году принял Закон «О защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей».

«Этот документ имеет крайне важное значение для наших детей, поскольку адекватное грудное вскармливание на первом году жизни способно снизить уровень младенческой смертности на 12 процентов», — отмечают в ведомстве.