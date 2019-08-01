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Общество

В Кыргызстане проходит Всемирная неделя грудного вскармливания

В Кыргызстане стартовала Всемирная неделя грудного вскармливания. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Неделя пройдет 1-9 августа под девизом «Грудное вскармливание — это работа не одной лишь женщины».

По данным ведомства, несмотря на то что оно обеспечивает детям наиболее здоровое начало жизни,  только 46 процентов малышей в республике в возрасте 0-6 месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании.

Врачи рекомендуют кормить ребенка только грудным молоком в течение первых шести месяцев жизни, а далее с надлежащим прикормом продолжать это делать в течение двух и более лет.

«Грудное вскармливание детей в возрасте до двух лет и адекватное дополнительное питание с шести месяцев являются ключевыми инструментами для предотвращения детской смертности», — отметила главный специалист лечебного управления МЗ КР Бермет Самаганова.

В Кыргызстане с 2008 года действует Закон «О защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей».
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