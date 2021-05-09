Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и кыргызстанцев с Днем Победы

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«9 Мая — знаменательная дата в современной истории наших стран. Убежден, что кыргызско-таджикские отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества и впредь будут развиваться и приумножаться в соответствии с коренными интересами наших народов», — говорится в послании Эмомали Рахмона.

Эмомали Рахмон пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а всем гражданам Кыргызской Республики — мира, благополучия и процветания.

Неизвестно, поздравил ли президент Кыргызстана Эмомали Рахмона — пресс-служба не уточняет.

Обмен поздравлениями по случаю важных и исторических дат между лидерами стран — традиционная практика согласно государственному протоколу. Ранее Садыра Жапарова поздравили с Днем Победы президенты России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, первый президент Казахстана, король Саудовской Аравии.