Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и кыргызстанцев с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Отмечая этот славный праздник, мы отдаем дань глубокой благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм. Убежден, что опираясь на добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, мы обеспечим дальнейшее всестороннее развитие кыргызско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин передал всем ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Кыргызстане, искренние пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долголетия.