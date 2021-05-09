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Власть

День Победы. Садыр Жапаров принял участие в митинге-реквиеме

Садыр Жапаров сегодня, 9 мая, принял участие в митинге-реквиеме по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в Бишкеке на площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

В митинге-реквиеме приняли участие торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель кабинета министров Улукбек Марипов, председатель Верховного суда Нургуль Бакирова, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.

После минуты молчания на площади Победы дан залп и прозвучал гимн Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193404/
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