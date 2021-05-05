Послание президента. При помощи каких блоков будет управлять Садыр Жапаров

Сегодня президент подписал новую Конституцию.

Садыр Жапаров обратился с посланием к народу. Он рассказал, как будет управлять страной.

По его словам, если мы не изменим систему управления, то план действий, который мы определили, не воплотится в реальность.

В новой Конституции заложена основа для таких изменений. Вскоре будут ликвидированы дублирующие должности аппаратов президента и правительства, — напомнил глава государства.

В Кыргызстане будет блок управления по четырем направлениям исполнительной власти:

кабинет министров организует бесперебойное и эффективное функционирование всех государственных служб, обеспечивающих условия для нормальной жизни людей;

Совет безопасности координирует структуры, ответственные за обеспечение безопасности и действия в кризисных ситуациях;

система управления развитием страны создается на базе Национального совета по устойчивому развитию и его секретариата. Эта структура работает под непосредственным руководством президента страны, занимается стратегическими вопросами, крупными инвестиционными проектами, группами по подготовке и реализации реформ, а также курирует национальные программы;

отдельный блок по развитию национальной культуры, науки и образования, переидентификации кыргызского общества (национальное возрождение) и взаимодействию с кыргызскими диаспорами за рубежом.

Садыр Жапаров добавил, что в этом направлении будет работать госсекретарь. В его функции входят вопросы идеологии, образования, сотрудничества с гражданским обществом, межнационального и межрелигиозного согласия.

«Предложения и рекомендации, которые я сегодня сформулировал, содержатся в президентской стратегии развития страны на среднесрочный период. Проект этой стратегии готов. Я поручил это кабинету министров, и он внесет на рассмотрение Жогорку Кенеша программу реализации стратегии», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что намерен ежегодно отчитываться перед Народным курултаем о выполнении плана действий президента.