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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Три месяца спустя. Улукбек Марипов объяснил свою ошибку с водозабором «Головной»

Сегодня премьер-министр Улукбек Марипов продолжил встречи с жителями Баткенской области, пострадавшими в результате вооруженного нападения на кыргызско-таджикской границе.

Сельчане высказали чиновнику претензии в связи с его заявлениями в парламенте в феврале.

«К сожалению, мы лишились начала канала, который выходит на Торткульское водохранилище. Я уточнил это. Здесь есть стратегические вопросы», — заявлял в Жогорку Кенеше претендент на пост премьера Улукбек Марипов.

Напомним, 3 февраля при обсуждении кандидатуры Улукбека Марипова на пост премьер-министра депутат Абдывахап Нурбаев поднял тему строительства дороги Ак-Сай — Тамдык и Ак-Сай — Рават. Отвечая на вопрос, Улукбек Марипов рассказал, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану.

Позже пресс-служба кабмина сообщила, что премьер озвучивал проблему распределения водных ресурсов. А сам Улукбек Марипов объяснил, что недоброжелатели исказили его слова. И он имел в виду, что к Таджикистану относится не головной канал (водораспределительный бассейн, через который пополняется Торткульское водохранилище), а соседний канал Кайырма.

Сегодня глава правительства вновь заявил баткенцам, что водозабор «Головной», расположенный на реке Ак-Суу на кыргызско-таджикской границе, никогда не будет отдан Таджикистану.

По его словам, вверху от водозабора расположен канал Кайырма. Его начало составляет 3 кубометра. Улукбек Марипов отметил, что было нарушено соглашение от 1992 года, подписанное в Алматы, и в 2016-м 3 кубометра были увеличены до 23.

«Я говорил именно про это. Сказал из-за переживаний за Баткен. Пусть те, кто переживает за водораспределитель «Головной», как я, придут ко мне, и я так же отвечу: «Головной» никогда не будет отдан им (Таджикистану. — Прим. 24.kg)», — заявил Улукбек Марипов.

Многие кыргызстанцы считают, что именно эта роковая ошибка чиновника спровоцировала очередной приграничный конфликт.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192901/
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