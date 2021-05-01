Совбез назвал невыполнимыми требования митингующих о выдаче оружия

В секретариате Совбеза назвали невыполнимыми требования митингующих о выдаче оружия, поскольку чреваты последствиями. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Там напомнили, что продолжаются переговоры правительственных делегаций по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе. Руководители пограничных структур двух стран проводят переговоры на территории Таджикистана.

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Напомним, митингующие перед Домом правительства в Бишкеке потребовали выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.