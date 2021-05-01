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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Выход из острой фазы конфликта возможен только на языке дипломатии — эксперт

Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин прокомментировал 24.kg военный конфликт на кыргызско-таджикской границе.

По его словам, налицо слабая управляемость и с той, и с другой стороны, когда каждый из участников действует, исходя из собственных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо.

«Что у Кыргызстана, что у Таджикистана наблюдается слабая координация между центром и периферией. Население на местах никто не контролирует, и в итоге мы наблюдаем полный бардак и хаос. То, что притащили тяжелую военную технику, очевидно, что хотели поиграть мускулами. Думаю, что таджики, очевидно, ждали чего-то подобного, не готовили, но ждали. И спровоцировали их на такой молниеносный переброс вооружения на рубежи с Кыргызстаном военные учения, которые проходили в Баткене», — сказал эксперт.

Таджики решили, что сейчас время показать силу, надавить на кыргызскую сторону и решить приграничный вопрос.

Андрей Грозин

Он считает, что выходить из острой фазы противостояния необходимо и как можно скорее. В первую очередь следует выполнить и в точности те дипломатические шаги, которые были озвучены ранее, а не пытаться обмануть сосед соседа и что-то выгадать.

«Другого выхода нет. Не российских же миротворцев вводить по карабахскому сценарию? Это крайний вариант. Ни у одной стороны такого перевеса в ресурсах нет, как, к примеру, в том же Азербайджане по отношению к Армении. Поэтому вести затяжной военный конфликт не получится», — отметил аналитик.

Пока Бишкек и Душанбе демонстрируют намерение разрешить конфликт самостоятельно. Для этого надо действовать согласно принятому алгоритму. Силой этот вопрос не решить. Просто потому, что сил не хватит. 

Андрей Грозин

Он также добавил, что неспособности оперативно решить приграничный вопрос Кыргызстану мешают постоянные перевороты, влекущие за собой смену власти и, как следствие, чехарду в кадровой политике. 

«Все эти факторы не способствуют появлению ответственного и долгосрочного курса на реализацию решений. В частности, поиска решений по границам, созданию экспертного аппарата. Когда люди в профильной комиссии сидят на чемоданах и меняются с такой высокой скоростью, то чего от них можно ожидать? У таджиков стабильности побольше. Но они настроены на отстаивание своих позиций без поиска компромиссов, что тоже не есть хорошо. Потому что в таких вопросах необходимо уметь договариваться. Учитывайте еще и такой момент: Эмомали Рахмон собирается обеспечить транзит власти и передать бразды правления своему сыну Рустаму. Однако элита в Душанбе, что политическая, что генералитет, не готова единодушно принять такой переход. Поэтому уступки в территориальных вопросах крайне не выгодны сейчас главе Таджикистана. А для Садыра Жапарова невыгодное, как покажется большинству, решение приграничного вопроса и вовсе может оказаться роковым», — подчеркнул эксперт.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192506/
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