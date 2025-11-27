Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные

У Кыргызстана завидные для всех постсоветских стран темпы развития и показателей в макроэкономике. Об этом журналистам заявил старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Андрей Грозин.

По его словам, рост промышленного производства, показатели в транспортой сфере и логистике, а также рост зарплат госслужащих — все это в совокупности обеспечивается только безопасным климатом внутри государства и вокруг него.

Эксперт также добавил, что ОДКБ остается единственным институтом, формирующим стабильность в странах-участницах и Центральной Азии в целом.

По словам Андрея Грозина, количество конфликтов в мире растет, и глобальная турбулентность становится новой нормой. Регион пока затронут лишь косвенно, но риски продолжают нарастать.