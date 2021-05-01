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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Улукбек Марипов провел в Оше закрытое совещание

Премьер-министр Улукбек Марипов в Оше провел закрытое совещание с соответствующими службами по дальнейшему урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, премьера проинформировали о текущей ситуации.

«В связи с достигнутыми договоренностями глав двух государств о проведении переговоров правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Улукбек Марипов вылетел в Бишкек», — отметили в кабмине.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192426/
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