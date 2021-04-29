Инцидент на границе. Правительство принимает меры для урегулирования ситуации

Состоялось заседание оперативного штаба по регулированию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По поручению премьер-министра Улукбека Марипова создан оперативный штаб по координации и отслеживанию ситуации.

«В ходе заседания штаба было отмечено, что правительство принимает все меры по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе», — говорится в сообщении.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Всего за медицинской помощью обратился 31 пострадавший. Один человек погиб.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.