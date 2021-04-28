В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева

В Бишкеке проходит митинг в поддержку президента Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Участники объяснили, что они вышли на акцию протеста против митингов в стране. Они требуют, чтобы провокаторы покинули республику. Сторонники главы государства и руководителя ГКНБ также раскритиковали представителей НПО и заявили, что они «не хотят, чтобы энпэошники Запада свободно гуляли в стране».

«В социальных сетях много призывов выйти на митинг против открытия казино, против повышения тарифов на электроэнергию, других. Энпэошники, некоторые политики призывают людей к акциям протеста. Мы против этого. Поэтому у нас сегодня антимитинг», — сказал Нурак Акимов.

Сторонники главы государства просят кыргызстанцев набраться терпения и поддержать реформы властей.

«Нам надо сократить ненужные расходы. Вырученные деньги потратить на энергетическую отрасль, то есть платить по новым тарифам. Это и будет наша поддержка. В социальных сетях фейковые аккаунты пытаются вести людей по неправильному пути. Давайте будем противостоять этому. Не верьте провокаторам! Как вы видите, власть хорошо работает», — сказала участница акции Салима Алтыбаева.

Собравшиеся на митинге заверяют, что не представляют провластные партии «Мекенчил» или «Ата Журт Кыргызстан». По их словам, они представители народа.

Зеленые повязки на рукавах митингующие объяснили тем, чтобы отличаться от возможных провокаторов.