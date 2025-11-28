В Бишкеке задержан мужчина, распространявший провокационное видео

В Бишкеке задержан автор провокационного видеоролика в соцсетях. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в социальных сетях фейковые аккаунты продолжают распространять ложные сведения в отношении деятельности граждан КНР с целью искусственного создания негативного отношения общества к ним и провокации межнациональной неприязни.

«В Instagram установлен владелец аккаунта mamyrbaiv — гражданин КР М.Б.М., 1986 года рождения, который с целью актуализировать темы пребывания граждан Китая в Кыргызстане, спровоцировать межнациональную вражду опубликовал в соцсетях видео, не соответствующее действительности. Там он говорит о разрушении фасада многоэтажного дома от ГИК», — говорится в сообщении.

Автор ролика М.Б.М. работает в сфере строительства (монолитчик) и был осведомлен о проектном изменении объекта строительства. Но он целенаправленно снял и опубликовал видео провокационного характера. Мотивом послужила личная неприязнь автора к работникам строительной сферы из числа граждан КНР.

По факту заведено уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. М.Б.М. водворен в СИЗО, продолжаются соответствующие следственные мероприятия.

Напомним, Минстрой уже дал официальное опровержение по этому поводу. В ведомстве отметили, что окна, построенные в шахматном порядке, демонтируют и приведут их в соответствие с новым проектом.