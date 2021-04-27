Садыр Жапаров прокомментировал похищение парней в Лейлеке и вопросы границы

Только завершив делимитацию и демаркацию границы, Кыргызстан сможет обеспечить свою безопасность. Об этом в интервью телеканалу «Пирамида» заявил президент Садыр Жапаров.
Он отметил, что пока не решатся вопросы границ, стычки и конфликты в приграничных районах не прекратятся.
По его словам, все решения по вопросам делимитации и демаркации границы будут открытыми.
«До этого все переговоры проводились закрыто. Народ узнавал только потом. Мы сейчас пытаемся решить по участкам, которые уже переданы соседям. Сейчас только начало. Все будем обсуждать с местным населением. Их включим в состав госкомиссии», — добавил глава государства.