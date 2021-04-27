Садыр Жапаров прокомментировал похищение парней в Лейлеке и вопросы границы

Только завершив делимитацию и демаркацию границы, Кыргызстан сможет обеспечить свою безопасность. Об этом в интервью телеканалу «Пирамида» заявил президент Садыр Жапаров.

Он отметил, что пока не решатся вопросы границ, стычки и конфликты в приграничных районах не прекратятся.

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«Как вы сами знаете, недавно вблизи нашей границы похитили двоих парней и вывезли их в Таджикистан. Их избивали и расспрашивали о количестве военной техники в регионе. Потом отпустили. Хотим или не хотим, нам надо решить вопросы границы», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, все решения по вопросам делимитации и демаркации границы будут открытыми.

«До этого все переговоры проводились закрыто. Народ узнавал только потом. Мы сейчас пытаемся решить по участкам, которые уже переданы соседям. Сейчас только начало. Все будем обсуждать с местным населением. Их включим в состав госкомиссии», — добавил глава государства.