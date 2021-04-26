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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Похищение кыргызстанцев в Лейлеке. МИД вручил послу Таджикистана ноту

В МИД вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане Назирмад Ализода.

Ему передана нота МИД Кыргызской Республики, в которой изложена крайняя обеспокоенность кыргызской стороны в отношении противоправных и незаконных действий компетентных органов Республики Таджикистан, похитивших 24 апреля двух граждан Кыргызстана — жителей Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики.

Заместитель главы МИД Нуран Ниязалиев отметил недопустимость подобных действий, которые могут привести к эскалации ситуации в приграничье.

Кыргызская сторона призвала таджикскую сторону принять незамедлительные меры по выяснению обстоятельств произошедшего, привлечения к ответственности виновных лиц и информирования кыргызской стороны о результатах.

Нуран Ниязалиев особо подчеркнул, что кыргызская сторона, как и прежде, готова совместными с таджикской стороной усилиями добиваться формирования в приграничных районах условий, которые обеспечили бы развитие двух государств в обстановке мира, безопасности, добрососедства и стабильности, основанных на многовековой истории отношений дружбы, духовной и культурной общности братских народов Кыргызстана и Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191571/
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