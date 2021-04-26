16:32
USD 84.79
EUR 102.25
RUB 1.13
Власть

Делимитация границы. Жителям Ала-Буки глава ГКНБ тоже обещает сохранить земли

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обещал пересмотреть протокол с Узбекистаном по делимитации границы и сохранить участок Гавасай. Об этом 24.kg сообщил местный активист Сабырбек Сейдакмат уулу.

По его словам, на встречу с председателем ГКНБ пришли около тысячи жителей села Чон-Сай Кок-Ташского айыльного округа Ала-Букинского района.

«Пограничники Узбекистана ранее незаконно захватили территорию нашего села и построили пограничную заставу. Теперь власти Кыргызстана решили обменять наши же земли как компенсацию за Кемпир-Абад. Камчыбек Ташиев все увидел своими глазами и обещает сохранить наши земли», — сказал Сабырбек Сейдакмат уулу.

Отметим, ранее против передачи 50 гектаров земли выступили жители села Ынтымак Кара-Суйского района, затем жители Узгена вышли на защиту Кемпир-Абадского водохранилища. Камчыбек Ташиев встретился с участниками акции протеста и обещал пересмотреть протокол, подписанный с Узбекистаном в марте 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191570/
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
Делимитация границы. В Ала-Буке тоже против передачи земли Узбекистану
Жители Узгена объявили бессрочный митинг в защиту водохранилища Кемпир-Абад
Делимитация границ. О чем говорили митингующие жители Кара-Суу и Камчыбек Ташиев
Уровень водохранилища Кемпир-Абад РУз и КР будут контролировать совместно
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев приехал на встречу с жителями Савая
Делимитация и демаркация границы. Камчыбек Ташиев отчитывается в парламенте
Узбекские пограничники пытались препятствовать посадке саженцев у родника Чечме
Делимитация границы. Депутат призвал главу МИД обратить внимание на статьи в СМИ
Доступ к роднику на спорном участке открыт для сел Кыргызстана и Узбекистана
Кыргызстан и Узбекистан будут совместно использовать водохранилище Кемпир-Абад
Популярные новости
Плачущий активист назначен советником министра. Он&nbsp;угрожал прокурорам и&nbsp;судьям Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям
Митинг в&nbsp;Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не&nbsp;отдавать Кемпир-Абад Узбекистану Митинг в Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не отдавать Кемпир-Абад Узбекистану
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 апреля
Это фантазии. В&nbsp;графике Садыра Жапарова нет интервью о&nbsp;лечении аконитом Это фантазии. В графике Садыра Жапарова нет интервью о лечении аконитом
Бизнес
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
26 апреля, понедельник
16:20
Подозреваемого в мошенничестве члена ОПГ задержали в городе Ош Подозреваемого в мошенничестве члена ОПГ задержали в го...
16:13
Розыгрыш не удался. Милиция заинтересовалась ряженым спецназом
16:03
Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице
15:53
Учитывая традиции. Генпрокурор считает наказание за секс с малолетними суровым
15:47
Квартиры Наримана Тюлеева. Бывший сотрудник мэрии получил 16 лет тюрьмы