Делимитация границы. Жителям Ала-Буки глава ГКНБ тоже обещает сохранить земли

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обещал пересмотреть протокол с Узбекистаном по делимитации границы и сохранить участок Гавасай. Об этом 24.kg сообщил местный активист Сабырбек Сейдакмат уулу.

По его словам, на встречу с председателем ГКНБ пришли около тысячи жителей села Чон-Сай Кок-Ташского айыльного округа Ала-Букинского района.

«Пограничники Узбекистана ранее незаконно захватили территорию нашего села и построили пограничную заставу. Теперь власти Кыргызстана решили обменять наши же земли как компенсацию за Кемпир-Абад. Камчыбек Ташиев все увидел своими глазами и обещает сохранить наши земли», — сказал Сабырбек Сейдакмат уулу.

Отметим, ранее против передачи 50 гектаров земли выступили жители села Ынтымак Кара-Суйского района, затем жители Узгена вышли на защиту Кемпир-Абадского водохранилища. Камчыбек Ташиев встретился с участниками акции протеста и обещал пересмотреть протокол, подписанный с Узбекистаном в марте 2021 года.