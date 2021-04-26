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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Подозреваемый в незаконном обогащении чиновник Минтранса освобожден от должности

Директор департамента дорожного хозяйства при Минтрансе Шабданбек Иманкулов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал 23 апреля премьер-министр Улукбек Марипов.

Отметим, в конце января 2020 года ГКНБ начал досудебное производство в отношении главы департамента дорожного хозяйства Шабданбека Иманкулова по незаконному обогащению.

«Подозреваемый регистрировал все имущество на своих родственников и аффилированных лиц, которые не имеют официальных доходов.

На них записали три особняка и автомашины представительского класса, еще один особняк и более 20 квартир в центральной части Бишкека.

Чиновник и его родственники часто выезжали на курорты в зарубежные страны», — говорилось в сообщении Государственного комитета национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191517/
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