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Власть
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Это недопустимо. Депутат Наталья Никитенко о задержании и аресте женщин

Депутат парламента Наталья Никитенко на своей странице в Facebook прокомментировала задержание и арест трех женщин — Ксении Барабаш, Гулзат Аалиевой и Юлии Б. Две из них, отметим, проходят по делу свидетельницами, а не подозреваемыми.

По словам нардепа, от таких действий правоохранителей остается очень неприятный осадок, как и от решений судей.

«Коррупционеры, имя которых стало нарицательным для обозначения коррупции, отпускаются под домашний арест, подписку или вообще освобождаются после сомнительных выплат неизвестно как оцененного ущерба. Причем часто это выплачивается имуществом, к оценке и реальной стоимости, прозрачности реализации которого есть вопросы», — отметила она.

Руководитель криминального сообщества отпущен под подписку о невыезде. В это же время бедняк, ограбивший аптеку, не имевший других средств и потерявший ум от страха за ребенка, получил реальный срок и сидит.

Наталья Никитенко

«Наказание только тогда будет приниматься обществом, когда оно будет законным, справедливым и одинаковым для всех», — подчеркнула она.

Депутат сказала, что совершенно непонятно, почему именно женщинам нужно избирать меру пресечения в виде содержания под стражей.

«По любым другим поводам наши органы просят: «Дайте факты». Один госслужащий при всех изготавливает яд и заставляет людей применять его, и он как ни в чем не бывало продолжает руководить министерством. Мне кажется, здесь налицо двойные стандарты», — заявила она.

Наталья Никитенко добавила, что меры пресечения должны соответствовать предполагаемому преступлению, учитывать и соизмерять возможности подозреваемого покинуть страну или избежать наказания и следовать единой практике и букве закона, а не применяться по политическим, личным и иным мотивам и не по принципу «Можешь заплатить — гуляй, не можешь — сиди».

Напомним, накануне задержаны сразу несколько женщин. Ксения Барабаш — представитель турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş. — водворена в СИЗО-1 Бишкека. У женщины есть малолетние дети и престарелая мать.

На 48 часов водворили в ИВС также свидетельницу по делу о подкупе избирателей. Это вопиющий случай, поскольку к самому факту подкупа и к партии Юлия Б. отношения не имеет.

Вчера также стало известно, что задержана философ и ученая Гулзат Аалиева. Ей вменяют в вину разжигание межрелигиозной вражды.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191300/
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