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Власть

Делимитация границ. Камчыбек Ташиев приехал на встречу с жителями Савая

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев приехал на встречу к митингующим жителям айыльного округа Савай Кара-Суйского района.

Напомним, ранее сельчане установили четыре юрты на горе рядом с водохранилищем Кемпир-Абад и повесили флаг Кыргызской Республики. Участники акции протеста требовали встречу с главой ГКНБ.

По словам местных жителей, митинг начался еще 1 апреля после неоднократных обращений к местным властям с просьбой разъяснить ситуацию вокруг передачи 50 гектаров земли Кара-Суйского района Узбекистану.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190644/
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