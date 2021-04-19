Делимитация границ. Камчыбек Ташиев приехал на встречу с жителями Савая

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев приехал на встречу к митингующим жителям айыльного округа Савай Кара-Суйского района.

Напомним, ранее сельчане установили четыре юрты на горе рядом с водохранилищем Кемпир-Абад и повесили флаг Кыргызской Республики. Участники акции протеста требовали встречу с главой ГКНБ.

По словам местных жителей, митинг начался еще 1 апреля после неоднократных обращений к местным властям с просьбой разъяснить ситуацию вокруг передачи 50 гектаров земли Кара-Суйского района Узбекистану.