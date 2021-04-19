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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. ТИК Бишкека опирается на фейки и провокации, заявляют в НДПК

Кандидаты в депутаты БГК от НДПК в шоке от провокаций. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил член партии Илим Карыпбеков.

По его словам, политорганизацию подставили, и Бишкекская ТИК приняла в результате незаконное решение — снять с гонки за мандаты БГК НДПК. Партия оспорит это незаконное решение.

«Я еще раз повторю, ТИК опиралась на фейки. Сами посудите, нас обвиняют в подкупе, но на том участке, видео с которого разошлось в соцсетях, где якобы наш кандидат за деньги заставлял голосовать, мы получили только 50 голосов. А второй якобы факт, на который указывает ТИК, — и вовсе провокация. Когда к нам в штаб пришел человек и провоцировал, спрашивал, где тут раздают деньги», — отметил Илим Карыпбеков.

Он добавил, что ни МВД, ни ГКНБ не уведомляли партию о том, что в отношении ее отдельных кандидатов есть какие-то уголовные дела.

Илим Карыпбеков отметил, что если ТИК примет решение полностью аннулировать итоги голосования и оно будет обоснованное и подкрепленное неопровержимыми доказательствами, то НДПК примет участие в перевыборах.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190637/
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