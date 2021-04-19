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Власть

Строительное лобби не даст принять закон о зеленых насаждениях, считает депутат

Строительное лобби не заинтересовано в принятии закона об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщила депутат — инициатор законопроекта Айсулуу Мамашова.

По ее словам, сегодня проект в первом чтении рассмотрел парламентский комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

После обсуждений коллеги приняли его, но на палату не пустят, пока не будет заключения правительства. Но кабмин не одобряет, потому что закон разработан в интересах граждан, но не строителей.

Айсулуу Мамашова

Айсулуу Мамашова добавила, что зеленые насаждения являются важной частью населенных пунктов, имеют экологическое, рекреационное и другие значения и влияют на качество жизни жителей. При этом в Бишкеке с ростом населения наблюдается сокращение зеленых зон. С увеличением авто растет количество выбросов, идет загрязнение воздуха, почвы и так далее. «Бишкек третий год занимает первые места в мировом антирейтинге грязного воздуха. «Зеленые насаждения непосредственно связаны с землей, и многие страны квалифицируют их как недвижимость», — отметила она.

Депутат добавила, что законопроект обсуждался с представителями строительного сектора. «Мы пришли в мнению, что он не окажет негативного влияния на отрасль, наоборот, позволит гармонично развивать. Кроме того, когда дом строится в зеленой зоне, происходит удорожание квадратных метров, потому что люди бегут туда, где есть озеленение и прохлада», — добавила она.

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Однако члены комитета отметили, что предлагаемый проект ущемляет права бизнеса. «В частности, говорилось, что и так существуют нормы, что надо оплачивать деньги за вырубку. Но суть не в деньгах, а защите деревьев, населения. И если вырубили дерево, например, в Первомайском районе, компании могут высадить их в другом месте в этом же районе. Чтобы уплаченные ими средства не уходили, например, на клумбы, а оставались в районе, где был нанесен ущерб», — отметила она.

Кроме того, добавила Айсулуу Мамашова, законопроект направлен на то, чтобы деревья не просто ежегодно высаживались, но и устанавливалась ответственность за полив, уход за ними.

«В прошлый раз правительство не одобрило законопроект, мы внесли изменения, пока ответ на эту редакцию не готов. Но из-за сильного строительного лобби не думаю, что правительство поддержит. Я обращалась с этим вопросом к Артему Новикову, но потом он просто пропал, не отвечает на телефонные звонки», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190617/
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