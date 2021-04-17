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Власть

Кыргызстан предложил выработать общие подходы к регулированию миграции

В Санкт-Петербурге делегация Жогорку Кенеша во главе со спикером Талантом Мамытовым приняла участие в 52-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Парламентарии стран Содружества обсудили вопросы, связанные с законодательством, регулирующим миграционные процессы в период пандемии.

Талант Мамытов отметил, что имеющиеся в странах СНГ миграционные законы оказались неприменимыми в период пандемии и всеобщего локдауна.

«Это касалось различного круга вопросов, таких как поддержка бизнеса, предоставление налоговых и иных послаблений, поддержка по вопросам кредитования, обеспечение прав и свобод граждан, оказание помощи социально уязвимым слоям населения, гарантии для медицинских работников и другое», — отметил Талант Мамытов.

Кыргызская сторона выразила готовность рассмотреть совместно со странами СНГ предложения по выработке комплексного подхода к регулированию миграционных процессов государств, в том числе в рамках организации.

На заседании также рассмотрен ряд проектов модельных законов. В их числе обсуждены такие вопросы, как модель миграционного кодекса для стран СНГ, обеспечение прав детей на охрану здоровья. Кроме того, участники встречи ознакомились с модельными законами о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, о клинических рекомендациях при оказании медицинской помощи в СНГ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190500/
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