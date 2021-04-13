Местные выборы. Официальные итоги ЦИК огласит не раньше 2 мая

Официальные итоги местных выборов, прошедших 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках, ЦИК огласит не раньше 2 мая. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, в течение 20 дней ТИКи должны подготовить протоколы, рассмотреть все поданные жалобы и только после этого подвести результаты. Далее они поступят в Центризбирком на утверждение.

Ранее глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила на брифинге: если найдет свое подтверждение информация о том, что какая-либо из победивших партий замешана в массовом подкупе избирателей, регистрацию ее списка ТИК может отменить.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).