Встреча Наримана Тюлеева, Аскара Салымбекова и Азиза Суракматова: о чем говорили

Партия «Ак Бата», которую возглавляет бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев, вошла в шестреку победивших на местных выборах 11 апреля.

Ранее лидер политорганизации, комментируя итоги голосования, заявил, что выборы прошли не совсем честно и со стороны одной из партий был подкуп избирателей. Однако он не назвал ее.

24. kg поинтересовалось сегодня, почему Нариман Тюлеев этого не сделал.

«Я выразил не только то, что вижу в соцсетях, сообщениях различных СМИ, данных от независимых наблюдателей. Столь массовый сигнал говорит о достоверности фактов нарушений при выездном голосовании. Это отмечали и наблюдатели нашей партии. Я полностью согласен с гражданским обществом о необходимости аннулировать итоги голосования вне помещений», — сказал он.

Журналист спросил Наримана Тюлеева, почему он пошел на переговоры с лидером партии «Эмгек» — основным конкурентом «Ак Баты» на выборах в БГК, Аскаром Салымбековым. Видео встречи распространили в соцсетях вчера поздно вечером.

Фото из видео TM-канала «Короче». Встреча трех экс-мэров Бишкека 9 апреля

По его словам, он не отрицает факт встречи с Аскаром Салымбековым и Азизом Суракматовым (поддерживал на выборах партию НДПК. — Прим. 24.kg).

Нариман Тюлеев рассказал, что на видео их встреча, которая состоялась за два дня до выборов — 9 апреля.

«Я пригласил их и предложил проведение чистых и честных выборов. В ходе агитационной кампании мы и так столкнулись с массовым беспределом со стороны квартальных, домкомов, использованием административного ресурса, и даже были задержания. Моей целью было достичь договоренности о честных выборах. Мы пожали руки. Но увы, этого не произошло. В день выездного голосования и в день выборов были массовые нарушения, подкупы», — пояснил он.

На вопрос, правильно ли журналист понимает, что «Эмгек» нарушил договоренности о чистых выборах, Нариман Тюлеев ответил утвердительно.

Он считает, что, возможно, это не личная вина лидеров тех или иных партий, а они просто не умеют контролировать всех.

По его словам, «партия «Ак Бата» отличается даже от так называемых прогрессивных и молодых партий жесткой дисциплиной, единой идеей и жестким контролем за деятельностью кандидатов».

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«Кого-то может покоробить такой авторитарный режим в партии, но для меня главное соблюдение законности и чистота выбора народа», — прокомментировал собеседник.

ЦИК продолжает обработку поступивших данных, однако очевидно, что расклад по итогам выборов депутатов БГК существенно не изменится. Семипроцентный барьер преодолели «Биздин эл» (7,73 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), «Эмгек» (13,87 процента), НДПК (10,7 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).