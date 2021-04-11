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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека

Выборы в Бишкекский городской кенеш прошли не совсем честно. Об этом 24.kg сообщил лидер партии «Ак Бата» Нариман Тюлеев, комментируя итоги голосования на выборах депутатов в местные кенеши.

По его словам, лидер партии «Эмгек» Аскар Салымбеков уже предложил создать коалицию.

«Если бы выборы прошли честно, то одна из партий не подкупала бы избирателей. В таком случае наша партия была бы на первом месте. Ни на одном из избирательных участков к нашей политорганизации не было каких-либо претензий. Лидер партии «Эмгек» поддержал мою кандидатуру на пост мэра столицы. Сейчас мы думаем над созданием коалиции», — сказал Нариман Тюлеев.

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли семь партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189675/
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