Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека

Выборы в Бишкекский городской кенеш прошли не совсем честно. Об этом 24.kg сообщил лидер партии «Ак Бата» Нариман Тюлеев, комментируя итоги голосования на выборах депутатов в местные кенеши.

По его словам, лидер партии «Эмгек» Аскар Салымбеков уже предложил создать коалицию.

«Если бы выборы прошли честно, то одна из партий не подкупала бы избирателей. В таком случае наша партия была бы на первом месте. Ни на одном из избирательных участков к нашей политорганизации не было каких-либо претензий. Лидер партии «Эмгек» поддержал мою кандидатуру на пост мэра столицы. Сейчас мы думаем над созданием коалиции», — сказал Нариман Тюлеев.

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли семь партий.