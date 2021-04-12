У российских наблюдателей нет претензий к проведению референдума

Правовое регулирование при проведении референдума по проекту новой Конституции соответствует международным стандартам в области демократических принципов. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя комитета Совета федерации России по международным делам Фарид Мухаметшин.

По его словам, международные наблюдатели посетили 78 участков в Бишкеке и Чуйской области.

«Наблюдатели межпарламентской ассамблеи СНГ также мониторили процесс голосования на 48 избирательных участках, которые находятся за рубежом — в Баку, Минске, Москве, Алматы, Пекине, Новосибирске, Берлине и других городах. Национальное законодательство содержит основные нормативные предпосылки, позволяющие организовать и проводить референдумы на основе всеобщего равного избирательного права и тайного голосования, а также поддерживать открытость и гласность процесса референдума. Мероприятия проведены с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Агитация прошла спокойно, что создало условия для свободного голосования. Таким образом, по результатам мониторинга международные наблюдатели пришли к выводу, что референдум может охарактеризован как соответствующий национальному законодательству и международным обязательствам КР», — сказал он.