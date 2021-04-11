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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Аскар Салымбеков назвал кампанию в БГК честной и прозрачной

Лидер победившей на выборах в БГК партии «Эмгек» Аскарбек Салымбеков прокомментировал 24.kg предварительные итоги.

Он считает, что выборы прошли честно и прозрачно.

«Наша партия баллотировалась в 2015 году, вернее, хотели пойти на выборы. Но потом отказались, потому что гонка была грязной. А тут никаких технологий не применялось. Все было честно, прозрачно и открыто. Мы победили честно. Разговоры про то, что мы занимались подкупом избирателей, — это ложь и провокация», — сказал Аскарбек Салымбеков.

По словам собеседника, для него и его партии главное — построить экономику.

Аскарбек Салымбеков пообещал, что не будет превращать Бишкек во второй «Дордой».

«Хотя что плохого в «Дордое»? За 30 лет я создал средний класс, дал людям работу, развивал спорт. А остальные что? Палец о палец не ударили, только критиковать горазды. Я так скажу: нам нужно прекращать заниматься политиканством и начинать работать», — отметил он.

Пока партия «Эмгек» не решила, с кем вступит в коалицию. Что касается поста мэра, то Аскарбек Салымбеков полагает — партия согласится с кандидатурой, которую предложит президент Садыр Жапаров.

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли семь партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189679/
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