Местные выборы. Более 11 тысяч милиционеров обеспечивают безопасность

Безопасность избирательного процесса обеспечивают более 11 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в ЦИК.

По ее данным, в каждом городе и районе создали координационные группы оперативного реагирования, состоящие из представителей ТИК и сотрудников милиции.

«Они отслеживают ситуацию и в случае необходимости принимают меры оперативного реагирования на возможные нарушения. Избирательные участки регулярно проветриваются и дезинфицируются, а также организованы таким образом, чтобы избиратели входили через один вход, а выходили через другой», — отметили в ЦИК.

Напоминаем, что работает бесплатная горячая линия 1255, по которой можно получить информацию о выборах, а также сообщить о нарушениях.