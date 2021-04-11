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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Более 11 тысяч милиционеров обеспечивают безопасность

Безопасность избирательного процесса обеспечивают более 11 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в ЦИК.

По ее данным, в каждом городе и районе создали координационные группы оперативного реагирования, состоящие из представителей ТИК и сотрудников милиции.

«Они отслеживают ситуацию и в случае необходимости принимают меры оперативного реагирования на возможные нарушения. Избирательные участки регулярно проветриваются и дезинфицируются, а также организованы таким образом, чтобы избиратели входили через один вход, а выходили через другой», — отметили в ЦИК.

Напоминаем, что работает бесплатная горячая линия 1255, по которой можно получить информацию о выборах, а также сообщить о нарушениях.

Местные выборы проходят сегодня в 28 городах и 420 аймаках.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/189514/
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