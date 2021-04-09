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Власть
Сюжет: COVID-19

Артем Новиков обещает, что дефицита лекарств не будет

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков посетил инфекционное отделение Национального госпиталя, где развернуто 110 коек для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, он осмотрел палаты, имеющееся медицинское оборудование, запасы лекарственных средств, ознакомился с условиями лечения больных и побеседовал с медицинскими работниками.

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«На сегодня открыты дополнительные стационары для лечения больных с коронавирусной инфекцией в Бишкеке и Чуйской области, где наблюдается наиболее сильный рост заболеваемости. Республиканская инфекционная больница уже заполнена, дополнительно в Национальном госпитале открыто инфекционное отделение на 110 мест. Перепрофилированы больницы № 1 и № 6. Для больных коронавирусной инфекцией с сердечной недостаточностью в Национальном центре кардиологии и терапии открыта красная зона. Все стационары оснащены необходимым оборудованием, кислородными концентраторами, системой подачи жидкого кислорода, аппаратами искусственной вентиляции легких. В больницах есть необходимый запас лекарственных средств. В аптеках лекарств также достаточно. Ценовую ситуацию мы контролируем. Дефицита не будет», — сказал он.

Артем Новиков добавил, что общая ситуация очень серьезная. Поэтому необходимо максимально соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года. Безопасность всех граждан зависит от каждого из нас.

Артем Новиков

Первый вице-премьер-министр призвал граждан не заниматься самолечением и при малейших подозрениях на коронавирусную инфекцию обращаться в скорую помощь, мобильные бригады. По его словам, сейчас в больницы поступают люди со средней, иногда с тяжелой формами COVID-19.

«Это происходит после попыток заняться самолечением в домашних условиях. Давайте будем беречь друг друга. Мы увеличили количество бригад скорой медицинской помощи и мобильных бригад в Бишкеке. Служба 118 переведена на круглосуточный режим работы. Мы открыли дополнительные стационары», — сказал он.

Со всеми фармацевтическими компаниями проведена работа по обеспеченности аптек лекарствами. Проблем с обеспечением медикаментами не будет.

Артем Новиков

«Прорабатываются вопросы по вакцинации наших граждан. Прошу ответственно отнестись к складывающейся ситуации. Мы ни в коем случае не хотим вводить ограничительные меры. Поэтому давайте работать сообща. Сил и средств у нас достаточно», — добавил Артем Новиков.

В правительстве отметили, что в зависимости от эпидситуации по республике будет развернуто 11 тысяч 237 коек в два этапа, в том числе в Бишкеке — 1 тысяча 164 койки, в республиканских организациях здравоохранения — 1 тысяча 752 койки, в Чуйской области — 1 тысяча 352 койки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189406/
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