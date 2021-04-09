Референдум. ЦИК издала проект Конституции шрифтом Брайля

Для избирателей с ограниченными возможностями здоровья выпустили проект Конституции с переходными положениями шрифтом Брайля. Об этом сообщает ЦИК.

Отмечается, что проект осуществлен Центризбиркомом при поддержке программного офиса ОБСЕ в рамках обеспечения избирательных прав людей с инвалидностью.

Все экземпляры распространены среди организаций, работающих с ЛОВЗ.

Отмечается, что ЦИК на регулярной основе осуществляет все необходимые организационные меры по обеспечению избирательных прав и расширению участия ЛОВЗ в политической жизни общества, информирование избирателей с ОВЗ в специальных форматах является постоянной практикой. С 2015 года практикуется издание бюллетеней шрифтом Брайля.

Кроме того, в период организации и проведения референдума, назначенного на 11 апреля, в целях информирования участников референдума ЦИК КР опубликовала проект Конституции в газете «Эркин-Тоо» тиражом 1 миллион 100 тысяч экземпляров.

Электронный вариант опубликован на официальном сайте Центризбиркома.