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Власть
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

Местные выборы и референдум. ЦИК аккредитовала 183 международных наблюдателя

ЦИК постановила аккредитовать представителей посольств Узбекистана, Великобритании, Казахстана, Беларуси, ФРГ, Туркменистана, автономной некоммерческой организации мониторингово-экспертного центра «Группа 32», представительства Европейского союза, Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Кроме того, аккредитацию получили представители ТюркПА.

Таким образом, по состоянию на 9 апреля из 31 государства аккредитовано 183 международных наблюдателя. 

Местные выборы и референдум по принятию проекта новой Конституции пройдут 11 апреля. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/189356/
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