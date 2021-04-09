Местные выборы и референдум. ЦИК аккредитовала 183 международных наблюдателя

ЦИК постановила аккредитовать представителей посольств Узбекистана, Великобритании, Казахстана, Беларуси, ФРГ, Туркменистана, автономной некоммерческой организации мониторингово-экспертного центра «Группа 32», представительства Европейского союза, Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Кроме того, аккредитацию получили представители ТюркПА.
Таким образом, по состоянию на 9 апреля из 31 государства аккредитовано 183 международных наблюдателя.
Местные выборы и референдум по принятию проекта новой Конституции пройдут 11 апреля.