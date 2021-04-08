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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Кандидаты от двух партий получили штрафы

Бишкекская ТИК оштрафовала кандидатов от двух партий.

Уточняется, что поступили материалы от УВД Первомайского района Бишкека по факту распространения в социальных сетях и СМИ видео, которое имело широкий резонанс, где обсуждается аудиозапись в WhаtsApp-группе.

Сотрудники милиции установили, что в аудиозаписи фигурирует кандидат в депутаты БГК. Рассмотрев представленные материалы, Бишкекская ТИК посчитала, что имеются признаки нарушения, предусмотренного статьей 42 Кодекса о нарушениях, и наложила штраф третьей категории в размере 5 тысяч 500 сомов. Сумму должен выплатить кандидат.

В ходе мониторинга и контроля правил ведения предвыборной агитации члены Бишкекской ТИК также обнаружили агитационный баннер политической партии «Кыргызстан» с фотографией одного из кандидатов без исходных данных, что является нарушением требований правил ведения предвыборной агитации. Бишкекская ТИК наложила штраф в размере 12 тысяч 500 сомов на претендента на мандат.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.

Ссылка: https://24.kg/vlast/189103/
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