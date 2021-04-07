Через 4 года здесь будет город-сад. Сторонники «Эмгека» зачитали Маяковского

В Бишкеке сегодня прошла большая встреча политической партии «Эмгек».



На нее собралось более 3 тысяч человек из всей столицы — члены этой партии, почетные гости и простые горожане. Они расположились на футбольном поле с соблюдением всех санитарных норм и требований социального дистанцирования.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в Апрельской революции 2010 года.



Затем на сцену пригласили всех кандидатов в Бишкекский городской кенеш от партии «Эмгек». Их представили публике и показали на большом экране. В это время сторонники партии размахивали ее флагами, звучали бурные овации и кричалки: «Вперед, любимый наш «Эмгек»! Твоей победы ждет Бишкек», «Каждый мудрый человек голосует за «Эмгек».



Когда все расселись, заместитель председателя партии «Эмгек» Жаныбек Абиров рассказал о ходе предвыборной кампании.

«Уважаемые наши единомышленники, уважаемые члены партии «Эмгек»! Выражаю вам огромную благодарность за вашу веру в нас, поддержку и ежедневный труд в период агитационной кампании. Ваш авторитет среди народа очень велик. Это ощущается на всех встречах с жителями Бишкека. За время агитации мы провели сотни встреч в разных уголках столицы, рассказали избирателям о нашей предвыборной программе. Им было интересно, они поверили в нас. До знаменательного дня осталось недолго. Мы одна большая команда. Мы вместе добьемся успеха и придем к настоящей победе 11 апреля», — сказал он.«На нашу партию и наших кандидатов идут информационные атаки. Ежедневно происходит очернение. В чем-то нас всегда подозревают, но никаких доказательств не имеют. Мы только можем сказать, что наши конкуренты на данный момент нас очень сильно боятся. Потому что они знают, что «Эмгек» — настоящая команда и сила», — заявил Жаныбек Абиров.С речью также выступила кандидат Асель Абдыгулова. «Каждый из нас хочет жить в комфортном, красивом, безопасном и современном городе. Нам нужно, чтобы наши дети жили здесь, любили и развивали Бишкек. Чтобы наша молодежь ставила здесь цели, получала образование, влюблялась, создавала семьи. Чтобы люди средних лет спокойно воспитывали детей и работали. Чтобы наши родители спокойно могли выйти на пенсию, радоваться внукам, гулять по красивым скверам. И, конечно, мы все хотим дышать чистым воздухом. Ради этого прошу бишкекчан дать нашей партии шанс. Позвольте нам доказать делом, что мы заслуживаем ваше доверие и ваши голоса. Программа партии «Эмгек» достижима. Наша команда с большим воодушевлением готова взяться за работу», — сказала она.Основатель партии «Эмгек» Аскар Салымбеков напутствовал кандидатов. «Все беды Кыргызстана от нечестных, непрозрачных и нетолерантных выборов. После октябрьских событий 2020 года новый президент объявил: будут честные выборы. Мы сказали: раз так, то мы на них пойдем. Нельзя наступать на старые грабли. Применение административного ресурса и черного пиара на выборах ни к чему хорошему не приведет. Партия «Эмгек» за чистые и прозрачные выборы! Только так можно построить хорошее будущее для Кыргызстана и нашей столицы», — заявил он.

«Команда кандидатов в БГК от партии «Эмгек» очень профессиональная, молодая, грамотная, знающая проблемы нашего города. А проблем в нем тысячи, и надо их решать. Если мы изменим столицу, изменится и вся страна. Мы создали партию «Эмгек» 11 апреля 2011 года. 11 + 11 = 22. Это знак свыше. 22 — ее номер в избирательном бюллетене. Будьте первыми в Бишкеке. «Эмгек», алга!» — сказал Аскар Салымбеков.В конце прошел массовый флешмоб — кандидаты и остальные участники встречи прочитали стихотворение Владимира Маяковского, в котором есть знаменитая строчка: «Через четыре года здесь будет город-сад». В воздух запустили воздушные шарики с надписью «Эмгек».Выборы в БГК намечены на 11 апреля. В избирательном бюллетене партия «Эмгек» идет под номером 22.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Эмгек партиясы» уполномоченным представителем по финансовым вопросам М. Омуралиевой.