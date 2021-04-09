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Власть
Сюжеты: «Эмгек», Выборы - 2021

Эльмир Досалиев: Партия «Эмгек» обеспечит безопасность горожан

Кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии «Эмгек» Эльмир Досалиев рассказал, как политобъединение планирует повышать в столице безопасность и улучшать экономику.

Он депутат горкенеша уходящего созыва. По его инициативе в столице за последние четыре года сделали много автодорог, пять детских площадок, два больших сквера, воркаут-площадки; установили 167 камер видеонаблюдения в 11-м, 12-м микрорайонах и «Асанбае». Камеры помогли в охране порядка — снизили преступность и повысили раскрываемость правонарушений в этих микрорайонах на 45-55 процентов.

«В программе партии «Эмгек» — установить 5 тысяч видеокамер по всему городу. Мы уверены в актуальности этого вопроса, ведь горожане и гости столицы сегодня не в полной мере чувствуют себя в безопасности. Будем усиленно работать над внедрением проектов «Безопасный двор», «Безопасный район» и «Безопасный город», — сообщил Эльмир Досалиев.

Он отметил, что в предвыборной платформе партии «Эмгек» множество инициатив, которые соответствуют интересам самых разных слоев населения — работников системы образования, лиц с ограниченными возможностями здоровья, внутренних мигрантов, жителей новостроек, спортсменов и многих других.

Попав в горкенеш, создадим комфортные условия для малого и среднего бизнеса, внутренних и внешних инвесторов. Это приведет к появлению новых рабочих мест.

Эльмир Досалиев

«В городе, особенно в Свердловском районе, все еще оставляет желать лучшего качество дорог. Я по образованию инженер-дорожник. В уходящем созыве уделял их ремонту много внимания и готов продолжать. Золотых гор не обещаю. Людям это и не нужно. В Бишкеке немало проблем, которые при желании, должном усердии и профессионализме вполне можно решить. В программе нашей партии отражены именно они», — отметил он.

Выборы в БГК намечены на 11 апреля. В избирательном бюллетене партия «Эмгек» идет под номером 22.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Эмгек партиясы» уполномоченным представителем по финансовым вопросам М. Омуралиевой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189364/
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