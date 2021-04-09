Упорный труд без популизма. Как партия «Эмгек» завоевала доверие бишкекчан

Весь агитационный период кандидаты в Бишкекский городской кенеш от партии «Эмгек» встречались с избирателями. За месяц они провели 250 встреч, посетив все районы и жилмассивы столицы. О чем они рассказали горожанам и как те оценили предвыборную программу «Эмгека» — в этом материале.

Идущий первым в списке кандидатов от «Эмгека» Жаныбек Абиров встретился с жителями «Джала». Это его родной микрорайон, и от него он баллотируется. Он напомнил, что в 2017 году стал депутатом БГК, а в 2018-м — его председателем.

«Перед прошлыми выборами я обещал вам хорошо поработать. За эти годы по моей инициативе в «Джале» открыли три больших сквера, футбольное поле и 15 детских площадок, отремонтировали ряд дорог и тротуаров. В 2019 году установили 70 камер видеонаблюдения. Это на 30 процентов снизило уровень преступности и на 40 процентов повысило раскрываемость преступлений», — сообщил Жаныбек Абиров.

По его словам, благоустройство «Джала» необходимо продолжать — построить ирригационную систему, провести озеленение и заменить лифты в некоторых домах. Кое-где нужен ремонт тротуаров. «Это мои планы на ближайшее время. Кроме того, в 2022-м планируется начать здесь строительство детского сада. Уже проведены проектно-изыскательные работы и найдено место. По просьбе жителей будет открыта еще одна зона отдыха», — сказал Жаныбек Абиров.

Он отметил, что важную роль в партии «Эмгек» играет молодежь, и представил несколько молодых кандидатов, также выдвигающихся от «Джала». «Молодежь у нас инициативная, старается для других. В разгар пандемии организовала жителям «Джала» дневной стационар. Проводит субботники, помогает пожилым. Многие проекты мы реализовываем совместно с общественным объединением «Джал ынтымагы» и продолжим сотрудничать. Не дадим никому возводить в «Джале» незаконные постройки», — заметил Жаныбек Абиров.

Программа партии «Эмгек» отражает реальные нужды бишкекчан. В ней нет популизма.

Я с оптимизмом смотрю в будущее. Все наши цели вполне можно реализовать за четыре года. Поддержите нас на выборах, и мы приложим все силы для развития столицы. Жаныбек Абиров

Большое внимание кандидаты от «Эмгека» уделили новостройкам. Мирбек Эсенбеков, например, посетил «Ак-Босого». «Развитие жилмассивов — один из приоритетов нашей партии. Мы считаем их полноценной частью города. Если вы нас выберете, мы сделаем все возможное для улучшения условий вашей жизни. В нашей программе «Инициативный город» есть конкретный план по жилмассивам. Где нужно, построим дороги и тротуары, наладим ирригацию», — сказал он.

«Откроем в жилмассивах малые зоны отдыха. Скверы и парки будут в шаговой доступности. Благоустроим набережные рек. Создадим муниципальный питомник саженцев деревьев, кустарников и цветов и за счет него обеспечим весь город зелеными насаждениями. Ужесточим наказание за незаконную вырубку деревьев», — сообщил жителям новостройки «Учкун» Торогелди Узакбаев.

«Новостройка «Ак-Ордо» — мой округ. По моей инициативе здесь за пять лет проложено более 8 километров линий электропередачи, освещено четыре улицы, открыт сквер. В целом проведено работ на сумму более 20 миллионов сомов. Немало сделано и в МТУ-12: построены детская площадка и сквер, заасфальтированы и освещены две большие улицы. Хочу продолжать работу для народа», — заявил действующий депутат Базарбек Абдраев.

Другой действующий депутат Бактыбек Абдиев одну из своих встреч провел в жилмассиве «Колмо». Избиратели сами рассказали о его достижениях. По их словам, он за четыре года сделал в разы больше, чем его предшественник за восемь лет. Благодаря ему в «Колмо» заасфальтировали большинство крупных дорог. Четыре улицы подключены к системе канализации. Семьдесят процентов территории охвачено наружным освещением.

По словам Бактыбека Абдиева, готовы проекты по подключению к канализации еще 14 улиц этой новостройки. Будут заасфальтированы улица Мыскал и участок улицы Республиканской. Есть проект по возведению насосной станции, вырыт котлован под строительство двухэтажного городского отделения милиции. По улице Тендик планируется пустить маршрутное такси.

Благоустройство новостроек — лишь часть обширной предвыборной программы партии «Эмгек». Партия планирует создавать рабочие места, бороться с бюрократией, развивать спорт и многое другое, что позитивно повлияет на вашу жизнь. Бактыбек Абдиев

Еще одна встреча с его участием прошла в парке имени Чолпонбая Тулебердиева. «В этом районе я живу и работаю более 25 лет. У меня здесь общественная приемная. В 2016 году благодаря вашей поддержке я стал депутатом горкенеша. Многие не знают, что БГК — не исполнительный орган, а депутаты — лишь инициаторы проектов. Реализацией занимаются мэрия и городские службы. Моей главной миссией в БГК было выполнять ваши наказы. Проложить канализацию, провести уличное освещение, наладить дренажную систему, починить дороги — эти задачи вы поставили передо мной в 2016-м, — сказал Бактыбек Абдиев. — На сегодня работы по установке уличного освещения в нашем квартале завершены на 80-90 процентов. Реализуется проект реконструкции дорог, а часть трасс уже отремонтирована. Несколько улиц подключено к системе канализации. Решается проблема грунтовых вод. По инициативе местных жителей открыт парк, где мы сейчас находимся».

«Бюджет столицы не резиновый, и сделано не очень много. Предстоит еще большой объем работ. Постепенно мы благоустроим все улицы и переулки. Появятся мини-зоны отдыха. В программе партии «Эмгек» это заложено», — добавил он.

Еще один действующий депутат Эльмир Досалиев встретился с жителями на пересечении улиц Буденного и Рязанской. «За четыре года в городе по моей инициативе построили пять детских площадок и два больших сквера, в «Асанбае», 11-м и 12-м микрорайонах установили 167 камер видеонаблюдения. Это снизило преступность и повысило раскрываемость правонарушений на 55 процентов. В программе партии «Эмгек» — установить камеры по всему городу: не на оживленных перекрестках, а внутри дворов, кварталов и жилмассивов, — сообщил он. — В прошлый раз я баллотировался от другой партии. Теперь я в «Эмгеке». Эта партия чистая и честная. Кандидаты в ней молодые, амбициозные, работящие. Золотых гор никому не обещаем. В нашей программе то, что реально можно сделать».

Руслан Шаршенбай уулу рассказал избирателям Свердловского района, что баллотируется в БГК впервые. Как предприниматель, он помогал жителям этого района с 2008 года. «Здесь я работаю, и меня волнует судьба района. Люди знают об этом и обращаются с разными проблемами. Одним надо насыпать на улице гравий или провести ямочный ремонт, другим — построить детскую площадку, третьим — обновить фонари. Теперь хочу приносить городу пользу в больших масштабах», — отметил он.

Жители сказали ему, что в их районе надо заасфальтировать некоторые улицы. «У многих такая проблема. Также просят починить тротуары и создать удобства для ЛОВЗ. Все эти вопросы решаемы. Как архитектора-дизайнера, меня особенно беспокоит облик столицы. Многие места в плане архитектуры и инфраструктуры не соответствуют ее статусу. Отъехав немного от центра, ты будто попадаешь в деревню», — сказал Руслан Шаршенбай уулу.

«Я учился за границей и знаю все о нормах градостроительства, имею большой опыт работы по профессии.

Хочу применять знания ради Бишкека и сделать его привлекательным для туристов. Чтобы нам было не стыдно перед гостями.

Если попаду в горкенеш, буду бороться с хаотичной застройкой, заниматься ландшафтным дизайном и озеленением. В каждом районе появится маленький парк, где люди будут собираться, общаться и находить друзей. У каждого района есть своя легенда. Можно воплотить ее в архитектуре и привлечь этим туристов», — подчеркнул он.

Избиратели Первомайского района подняли перед кандидатом Назиром Асанбердиевым вопрос экологии. «В предвыборной программе нашей партии ему уделено особое внимание.

Одна из наших целей — улучшить в городе качество воздуха. Придя в горкенеш, примем программу «Бишкек без смога».

Снизим промышленные выбросы в атмосферу, начнем переход к зеленой экономике и использованию возобновляемых источников энергии. Будем развивать ветряную и солнечную энергетику. При мэрии откроем экологический экспертный совет. Создадим комиссию, куда войдут международные эксперты и урбанисты. Они будут давать рекомендации по улучшению экологии, — сообщил он. — В развитых странах на законодательном уровне закреплена необходимость сортировать мусор. Это позволяет отправлять на переработку значительную часть отходов и позитивно влияет на экологию. Мы планируем внедрять культуру сортировки мусора и в Бишкеке».

Встречи «Эмгека» вызвали у простых людей огромный интерес — они озвучили такие проблемы, как плохое состояние дорог, тротуаров и системы ирригации, отсутствие канализации, нехватка образовательных учреждений и муниципального транспорта, никудышная экология. Бишкекчане были приятно удивлены, узнав, что все эти и многие другие проблемы отражены в предвыборной программе партии «Эмгек». И там же говорится, как их решить.

Многие бишкекчане выразили кандидатам от «Эмгека» поддержку. «Двери дома Бактыбека Абдиева открыты всегда — мы можем обратиться к нему с любой проблемой, и он отреагирует. Сейчас он по просьбе горожан работает над целым рядом проектов. Надо дать ему их закончить», — сказал Анарбек Мырсраимов.

«Я проголосую за «Эмгек», потому что уважаю Жаныбека Абирова. Другие кандидаты вспоминают о нас раз в год. А он занят благоустройством «Джала» постоянно. Молодой, энергичный!» — заявил Мирлан Таштанбеков.

«Изучив список кандидатов от «Эмгека», я увидел в нем молодежь и грамотных людей из разных сфер деятельности — юристов, врачей, учителей.

Никто нам не поможет, если не выберем достойных и порядочных депутатов.

Если хотим, чтобы Бишкек развивался, надо 11 апреля проголосовать за «Эмгек». Скажите соседям и знакомым, чтобы тоже это сделали», — призвал всех Виктор Самохвалов.

Под конец агитационной кампании партия «Эмгек» провела большую встречу с участием 3 тысяч человек со всей столицы — своих сторонников и простых горожан.

«Благодаря встречам с избирателями я другими глазами взглянула на Бишкек, познакомилась с огромным числом людей. Каждый хочет жить в комфортном, красивом, безопасном и современном городе. Нам нужно, чтобы наши дети жили здесь, любили и развивали Бишкек. Чтобы наша молодежь ставила здесь цели, получала образование, влюблялась, создавала семьи. Чтобы люди средних лет спокойно воспитывали детей и работали. Чтобы наши родители спокойно выходили на пенсию, радовались внукам, гуляли по красивым скверам. И, конечно, мы все хотим дышать чистым воздухом. Ради этого прошу бишкекчан дать нашей партии шанс. Позвольте нам доказать делом, чего мы стоим», — сказала на этом мероприятии кандидат Асель Абдыгулова.

На каждой встрече кандидаты от «Эмгека» подчеркивали, что выступают за честные и прозрачные выборы, и призывали горожан не продавать голоса: «11 апреля вы не просто выберете депутатов. Вы определите, как будут развиваться ваш район и ваш город.

Сделайте правильный выбор. Голосуйте сердцем, голосуйте за «Эмгек»!

Наша партия не замешана в коррупции, а наша предвыборная программа достижима. Мы команда профессионалов и с большим воодушевлением будем служить народу».

В избирательном бюллетене партия «Эмгек» идет под номером 22.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Эмгек партиясы» уполномоченным представителем по финансовым вопросам М. Омуралиевой.