Президент Ассоциации олимпийцев, заслуженный тренер Кыргызстана Шаршен Касенов рассказал, почему на выборах в Бишкекский горкенеш проголосует за политическую партию «Эмгек».

«На 11 апреля в Кыргызстане запланировано важное политическое событие — наш народ будет выбирать депутатов в местные кенеши. На этих выборах я поддержу партию «Эмгек». Потому что ее состав меня удовлетворил. В него вошли люди с чистой репутацией, заботящиеся о других и работающие честно», — сказал Шаршен Касенов.

«Я был поражен, увидев среди кандидатов «Эмгека» активных молодых людей, юношей и девушек, которые уже добились успехов в различных сферах. Убежден, что лучшие люди из этой партии удовлетворят потребность нашего народа в патриотичных, честных и чистых депутатах», — отметил он.

В избирательном бюллетене партия «Эмгек» идет под номером 22.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Эмгек партиясы» уполномоченным представителем по финансовым вопросам М. Омуралиевой.