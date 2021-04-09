Избирательная кампания в Бишкекский горкенеш завершается. Совсем скоро вам предстоит непростой выбор — кому вверить судьбу столицы на ближайшие четыре года.

За последний месяц кандидаты от партии «Эмгек» провели в Бишкеке сотни встреч с избирателями. На них собралось более 50 тысяч человек. Мы воочию убедились, что многие горожане потеряли веру в справедливые и честные выборы. Они когда-то голосовали за другие партии и других кандидатов, и те разочаровали их — не выполнили обещания, сразу забыли, что их главная и единственная миссия — служить народу.

На встречах с избирателями мы внимательно послушали обо всех беспокоящих их проблемах и рассказали им о своей предвыборной программе «Инициативный город». Избирателей приятно удивило, что их чаяния и содержание нашей программы почти полностью совпадают. Это не случайно.

Наша партия собралась не перед выборами. Мы давно и регулярно проводим партийную работу, принимаем горожан, узнаем об их нуждах.

Еще больше избирателей порадовало, что в нашей программе указаны способы решения наболевших вопросов. Люди поверили в нас. И мы благодарим их за это. Попав в горкенеш, мы учтем их мнения и пожелания и скорректируем нашу программу. Она должна соответствовать интересам народа на 100 процентов.

«Эмгек» — это уникальная команда профессионалов. Формируя список кандидатов в БГК, мы сделали ставку на сплав молодости и опыта. Наш избирательный список возглавляет 32-летний Жаныбек Абиров. Он два года был председателем БГК, показал себя мудрым политиком, заслужил уважение коллег и простых горожан. В наших рядах Бактыбек Абдиев и Базарбек Абдраев, которые, будучи депутатами горкенеша, внесли большой вклад в развитие жилмассивов. Среди нас молодые, полные энтузиазма и идей, кандидаты Асель Абдыгулова, Торогелди Узакбаев, Назир Асанбердиев, Сергей Балакин, Руслан Шаршенбай уулу. В списке «Эмгека» — учителя, врачи, экономисты, инженеры, спортсмены. Нас всех объединила любовь к труду и уверенность, что у Бишкека большой потенциал.

Наша команда — еще одно наше преимущество перед другими. Мы за честные и прозрачные выборы!

Под конец агитационной кампании некоторые наши конкуренты активизировались. Но не для того, чтобы, как и мы, открыто пообщаться с народом, а чтобы очернить нас. Прозвучали бездоказательные обвинения. Спасибо за это нашим соперникам. Выдержав натиск, мы стали сильнее и сплоченнее. Критика — полезное дело. Но она должна звучать в лицо и быть обоснованной. А раз нас критикуют исподтишка, значит боятся. Значит, мы на правильном пути. Инициатива, труд, результат — это наш путь.

Некоторые партии, не имея серьезной предвыборной программы и осознавая свою беспомощность, наверняка попытаются или уже попытались подкупить вас. Не продавайте будущее своих детей за тысячу сомов! Эту тысячу непорядочные люди, дорвавшись до власти, вернут себе с лихвой. Не голосуйте за волков в овечьей шкуре — за тех, кто когда-то был чиновником, ничем хорошим не запомнился, имел проблемы с законом, а теперь делает вид, что хочет помогать людям.

Если вы хотите жить в современном, безопасном, комфортном, красивом и чистом городе, если вам дорого будущее ваших детей, не оставайтесь в стороне от выборов.

Придите 11 апреля с 8.00 до 20.00 на избирательный участок и проголосуйте за партию «Эмгек». В избирательном бюллетене мы идем под номером 22. Обещаем, что вместе с вами реализуем нашу программу и сделаем Бишкек лучше.

Голосуйте по совести!

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Эмгек партиясы» уполномоченным представителем по финансовым вопросам М. Омуралиевой.