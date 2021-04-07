Выборы в БГК. В «Реформе» проведут расследование по жалобе женщины-инвалида

Жалобу женщины с инвалидностью Лидии Бедоговой лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова назвала провокацией.

По ее словам, ни в списке политорганизации, ни среди сторонников «Реформы» нет и не было никогда таких людей, кто посмел бы вломиться в дом к беззащитной женщине с ОВЗ и методом угроз заставить ее голосовать за политобъединение.

«Попытки дискредитировать нашу партию предпринимались и ранее. Но это уже переходит все границы. Мы сами намерены провести расследование, поскольку правоохранительным органам не верим, и просим журналистов помочь нам с фактчеком. Я еще раз повторю: это наглая провокация», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

Отметим, накануне в координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило заявление от женщины — инвалида второй группы. Она указала, что к ней якобы пришли двое неизвестных мужчин, которые, оказав давление, под угрозой заставили написать заявление, что она поддерживает «Реформу» и будет голосовать вне помещения. При этом, как она утверждает, якобы взяли копию ее паспорта.

Информация передана в МВД и Бишкекскую ТИК. Сведения проверяются.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.