Выборы в БГК. Женщина-инвалид пожаловалась в ЦИК на «Реформу»

В координационную рабочую группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба от бишкекчанки, инвалида II группы на представителей партии «Реформа».

По словам заявительницы Лидии Бедоговой, к ней якобы пришли двое неизвестных мужчин, которые, оказав давление и под угрозой, заставили написать заявление, что она поддерживает «Реформу» и будет голосовать вне помещения. При этом, как она утверждает, якобы взяли копию ее паспорта.

После их посещения состояние здоровья больной резко ухудшилось и ей была оказана срочная медицинская помощь.

Информация передана в МВД и Бишкекскую ТИК. Сведения проверяются.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.