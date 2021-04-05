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Власть

Талайбека Абыкеева избрали председателем Свердловского районного суда Бишкека

Председателем Свердловского районного суда Бишкека избрали Талайбека Абыкеева. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Верховного суда
Фото Верховного суда. Талайбек Абыкеев

По ее данным, с 1994 по 2004 год Талайбек Абыкеев служил в органах внутренних дел (последняя занимаемая должность — замначальника по расследованию отдела внутренних дел Ленинского района столицы).

29 декабря 2004-го назначен судьей Джети-Огузского районного суда. В 2016 году освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Рассматривал гражданские и уголовные дела. С января 2021-го был судьей Свердловского районного суда Бишкека.

Галину Шин освободили от занимаемой должности председателя суда по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188883/
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