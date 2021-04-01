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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Локдауна не будет, экономика не переживет, заявляют в правительстве

Введения серьезных ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции на сегодня не предполагается. Об этом первый вице-премьер-министр Артем Новиков сообщил на заседании республиканского оперативного штаба с участием руководителей организаций здравоохранения в Бишкеке и Оше, областных и районных медицинских учреждений.

«В последние дни общественность активно обсуждает рост заражения коронавирусной инфекцией, граждане переживают относительно введения ограничительных мер, как было в прошлом году. Хотел бы отметить, что возвращения тех требований по закрытию экономической деятельности, введению локдауна на сегодня не предполагается. Экономика этого не переживет. Ограничений серьезного характера не будет. Вместе с тем гражданам необходимо более ответственно относиться к мерам безопасности и выполнению предусмотренных санитарно-эпидемиологических требований. Вы видите, что во многих странах вводятся серьезные ограничения и идет рост заболеваемости. В нашей республике заболеваемость находится на уровне более 100-150 случаев в день, на сегодня ситуация контролируемая. При этом мы должны быть полностью готовы к ухудшению ситуации», — сказал он.

Рассмотрены вопросы обеспеченности организаций здравоохранения медицинскими работниками, средствами индивидуальной защиты, запасом лекарственных средств, оборудованием, готовности медицинского персонала.

Первый вице-премьер подчеркнул важность уменьшения бюрократических процедур при предоставлении больницам необходимых лекарств или оборудования. «Медицинские работники должны своевременно получать все необходимое. Сокращайте бюрократические процедуры. Я прошу местные органы власти, мэрии городов оказывать максимальное содействие больницам», — отметил он.

В ближайшие дни должна быть обеспечена готовность врачей и медицинских сестер из резервного списка для направления оперативных медицинских бригад в районы, где будет наблюдаться ухудшение эпидемиологической ситуации. Также должен быть сформирован реестр медицинских работников, находящихся в резерве и готовых в любой момент к отправке в территориальные организации здравоохранения.

Министерству здравоохранения и социального развития поручено:

  • в двухдневный срок обеспечить готовность к развертыванию резервных коек в Чуйской области и Бишкеке, а также подготовить план развертывания;
  • совместно с департаментом лекарственных средств и медицинских изделий составить помесячный график и обеспечить завоз фармацевтическими компаниями и их дистрибьюторами достаточного объема лекарственных средств, СИЗ, антисептиков на территорию страны;
  • с представителями местных органов власти возобновить практику подворовых обходов в Бишкеке и Чуйской области;
  • проработать введение регулирования цен на услуги прохождения компьютерной томографии и рентгена, в том числе в частных медицинских организациях, в случае увеличения роста заболеваемости, заключить соответствующий меморандум, согласовать с организациями экстренную цену;
  • проработать с частными медицинскими организациями вопросы предоставления медицинских услуг населению на платной основе с тем, чтобы их стационары были включены в общую систему коечного фонда;
  • ускорить завершение тендерных процедур по приобретению оборудования, медицинских препаратов за счет донорских организаций, обеспечить установку оборудования и доставку в медучреждения до конца апреля 2021 года;
  • до 10 апреля провести медицинское обследование детей, обучающихся в школах в традиционном режиме, и детей, посещающих детские сады, независимо от формы собственности. В случае выявления фактов принимать меры в соответствии с утвержденным алгоритмом.

Местным органам власти поручено:

  • обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период выборов и проведения референдума;
  • усилить контроль за складывающейся эпидемиологической ситуацией и в случае ее ухудшения принимать незамедлительные ограничительные меры.

Министерству экономики и финансов совместно с Министерством здравоохранения и социального развития поручено обеспечить приоритетное финансирование дополнительных потребностей в оборудовании и лекарственных препаратах на случай третьей волны, а также поручено выделить финансирование на закупку вакцин от коронавируса, в том числе за счет частных организаций.

Государственной службе цифрового развития поручено обеспечить работу мобильного приложения для отслеживания местонахождения лиц, находящихся на карантине или амбулаторном лечении, а также цифровую систему по лабораторному подтверждению результатов лабораторных исследований лиц, въезжающих на территорию республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188506/
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