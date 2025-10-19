19:25
Происшествия

Пожар в жилом доме в Оше: президент поручил сделать ремонт за счет средств мэрии

Президент поручил мэру города Ош полностью восстановить крышу многоэтажного дома, в котором сегодня произошел пожар, а также отремонтировать пострадавшие квартиры за счет средств из местного бюджета. Об этом в соцсетях сообщил глава южной столицы Женишбек Токторбаев.

«Все выполню за счет мэрии. Не волнуйтесь, главное, чтобы жильцы были в безопасности», — сказал он и добавил, что по поручению Садыра Жапарова взял этот вопрос под личный контроль.

Женишбек Токторбаев совместно с руководителями соответствующих служб побывал на месте ЧП в доме 226 по улице Маматисакова. Он встретился с жителями и сообщил, что расходы, связанные с тушением и последствиями от пожара, возьмет на себя мэрия.

Сегодня рано утром поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном в Оше по улице Маматисакова.

В 6.34 на тушение пожара был направлен один пожарный расчет, всего в тушении огня приняли участие восемь пожарных расчетов. Кроме того, на место происшествия были направлены дополнительные силы МВД, скорой медицинской помощи и энергетики. Эвакуировали 200 человек.
